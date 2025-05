Casal é preso por castrar cachorro com faca de cozinha

Um homem de 47 anos e uma mulher de 57 foram presos em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 14, em Buritama, após um ato de extrema crueldade contra um cachorro. De acordo com a Polícia Militar, o animal foi encontrado ferido, sangrando entre as patas traseiras, em frente a uma residência na área central da cidade.

Segundo a PM, o suspeito afirmou ter realizado uma castração caseira, utilizando uma faca de cozinha, com a ajuda da esposa, a pedido do tutor do cão. A mulher teria segurado o animal durante o procedimento.

O homem resistiu à abordagem policial, se recusando a se levantar de uma cadeira onde estava sentado. Por isso, foi algemado e acabou se ferindo ao bater a cabeça, sendo encaminhado à Santa Casa para atendimento.