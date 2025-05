Preso acusado de execução com cinco tiros em mata de Araçatuba

Policiais da 3ª Delegacia de Homicídios de Araçatuba prenderam, na tarde da última terça-feira (13), um homem foragido da Justiça e acusado de homicídio qualificado. Ele foi localizado no canteiro de obras da ampliação do Condomínio Itália, na rua Governador Pedro de Toledo. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido por conta de um crime ocorrido em novembro de 2023.

Segundo a Polícia Civil, F.L.O.S. é apontado como um dos autores da execução de D.C.S., morto com cinco disparos de arma de fogo em 18 de novembro de 2023, em uma área de mata no bairro Novo Umuarama. A vítima não teve chance de defesa, e o crime foi qualificado por motivo torpe. O outro envolvido é seu irmão, M.O.S., preso no dia 1º de maio, também em Araçatuba.

Crime premeditado e fuga

As investigações apontaram que os irmãos emboscaram a vítima e agiram de forma premeditada. Após a identificação dos suspeitos, a Justiça expediu, em 23 de novembro de 2023, mandados de prisão temporária. Com a conclusão do inquérito e o fortalecimento das provas, os mandados foram convertidos em prisão preventiva.