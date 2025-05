Araçatuba abre 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade com festa

Araçatuba abriu oficialmente, na última terça-feira (13), a 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A cerimônia, realizada no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha, marcou o início de uma semana de competições e celebrações voltadas à promoção do esporte entre pessoas com mais de 60 anos.

O evento segue até domingo (18) e reúne cerca de 1.800 atletas de 63 municípios, que disputarão 15 modalidades esportivas. As provas serão realizadas em locais como o Ginásio Plácido Rocha, o Estádio Adhemar de Barros, o Complexo de Esportes do Sesi e outras praças esportivas da cidade.

Abertura com emoção e simbolismo

A cerimônia de abertura contou com desfile das delegações, condução da chama olímpica pela atleta Maria de Fátima Santana de Moraes e leitura do juramento dos atletas por João Storti Filho. Houve ainda uma apresentação emocionante do Projeto Agir (Araçatuba de Ginástica Rítmica), com coreografias marcadas pela leveza e disciplina.