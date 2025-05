Araçatuba terá 1º festival dedicado ao cupim casqueirado

Segundo o assessor executivo de Turismo, Sildemar Paulucci, o festival pretende integrar o calendário turístico da cidade. “A proposta é consolidar uma rota gastronômica permanente, com divulgação em redes sociais, imprensa regional e nacional”, explica.

Regras e lançamento oficial

O festival seguirá um regulamento único, com definição de preço padrão para os pratos (a ser acordado entre os participantes), utilização de banners com QR Code nos estabelecimentos e apoio de divulgação digital. A produção visual e a campanha institucional ficarão sob responsabilidade da organização.

O lançamento do festival está previsto para 14 de junho, às 11h, no Hotel Botânico. Na ocasião, serão apresentados os pratos, os restaurantes participantes e o material de divulgação. O evento contará com presença de autoridades locais, imprensa, influenciadores e convidados do setor turístico, incluindo jornalistas especializados e operadores de viagens.