Linha do transporte coletivo terá novo trajeto em Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba anunciou a reconfiguração do itinerário da linha 111 do transporte coletivo urbano operado pela TUA (Transportes Urbanos Araçatuba). A mudança entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, 19, e tem como foco melhorar a cobertura do serviço para os moradores da região sul da cidade.

Com a modificação, o percurso passará a incluir o entorno da rua Bartolomeu Gusmão, nas proximidades do número 150, no bairro Aviação, área próxima ao Senai. A medida busca beneficiar trabalhadores e estudantes da unidade.

Segundo a administração municipal, a atualização foi baseada em análises técnicas e nas solicitações da comunidade, com o objetivo de tornar o transporte público mais acessível e confortável para os usuários da localidade.