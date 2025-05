Só 6 cursos de Medicina têm nota máxima: UniSALESIANO é um deles

Esse resultado histórico foi obtido já na primeira avaliação do curso, iniciado em 2018, e divulgado nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelas avaliações do ensino superior no Brasil.

No universo de 305 cursos avaliados em 2023 (última avaliação da área de saúde realizada pelo MEC), o UniSALESIANO se destaca com alto índice de desempenho, ficando apenas 0,6 da melhor nota do país.

O Curso de Medicina do UniSALESIANO acaba de alcançar um feito extraordinário: está entre os seis únicos cursos de Medicina do Brasil a receber nota máxima (5) no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do Ministério da Educação (MEC).

A conquista reafirma o compromisso do UniSALESIANO com a excelência no ensino, na formação ética e humanizada e na inovação pedagógica. O CPC é o principal indicador de qualidade do ensino superior e leva em conta diversos critérios, como a avaliação dos alunos no Enade (Exame Nacional de Desempenho do Estudante), o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Esperado e Observado (IDD), a titulação (mestres e doutores) e regime de trabalho dos docentes, além da percepção dos acadêmicos sobre a infraestrutura e o projeto pedagógico.

Destaque nacional entre instituições privadas

Entre os 196 Cursos de Medicina avaliados em instituições privadas, o resultado do UniSALESIANO se torna ainda mais relevante diante de um cenário desafiador: 28% dos cursos privados ficaram nas faixas mais baixas do CPC. Em contraste, o UniSALESIANO não apenas atingiu a nota máxima, como também se posicionou no topo do ranking nacional, demonstrando que a qualidade e a seriedade do trabalho desenvolvido em sua unidade se destacam no país inteiro.

Mesmo sendo um curso jovem, com início em 2018, a Medicina do UniSALESIANO mostra que foi criada com foco em um projeto pedagógico sólido, infraestrutura de ponta, corpo docente altamente qualificado e uma proposta centrada na formação de médicos capazes de aliar conhecimento técnico à empatia e responsabilidade social.