AEA apresenta elenco para a Copa Paulista 2025 em treino aberto

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) apresentou oficialmente, nesta terça-feira (13), o elenco que representará o clube na Copa Paulista 2025. A apresentação foi realizada em um treino aberto à torcida, no Estádio Municipal Adhemar de Barros, o Adhemarzão, com participação de atletas, comissão técnica e dirigentes.

A equipe mescla jogadores remanescentes da campanha na Série A4 do Paulista — na qual o clube conquistou um acesso histórico — com reforços vindos de diferentes regiões do país, combinando juventude, experiência e a expectativa de um bom desempenho no torneio estadual.

Estreia e grupo da competição

A AEA integra o Grupo 1 da Copa Paulista, composto por apenas cinco equipes — o único grupo com número reduzido em relação aos demais, que têm seis. A estreia do Canário será em casa, no dia 15 de junho, contra o Linense, no Adhemarzão.