Veículos causaram 20 interrupções na rede elétrica da região

No mês dedicado à segurança no trânsito, o Maio Amarelo, a CPFL Paulista divulgou um levantamento preocupante: 20 ocorrências envolvendo veículos causaram interrupções de longa duração no fornecimento de energia elétrica na região de Araçatuba, entre janeiro e março deste ano. As colisões afetaram o atendimento em diversos bairros e chegaram a comprometer o funcionamento de serviços essenciais, como unidades de saúde.

Apesar da gravidade, os dados mostram uma redução de 57,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024, quando foram registrados 47 casos nas 21 cidades atendidas pela concessionária na região. Mesmo assim, a empresa reforça que os impactos dessas ocorrências vão além dos danos materiais e podem colocar vidas em risco.

“A segurança é um valor inegociável da CPFL, e no Maio Amarelo queremos destacar como os acidentes com a rede elétrica também afetam toda a população”, afirmou Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia.

Colisões contra postes são os casos mais críticos