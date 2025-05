Vereador obtém retratação após difamação em grupo de WhatsApp

O vereador Fernando Campos Fabris, eleito com 3.329 votos nas eleições municipais de 2024 em Araçatuba, foi alvo de uma grave difamação nas redes sociais, que culminou em uma ação judicial por crime contra a honra. O episódio, que envolveu a falsa vinculação do parlamentar a uma organização criminosa, foi encerrado após audiência de conciliação realizada no último dia 8 de maio, com a retratação formal do autor das publicações.

De acordo com nota oficial divulgada nesta terça-feira (13), a queixa-crime foi apresentada contra Amós dos Santos Pereira de Souza, conhecido como "Amós Orochi", que em 25 de outubro de 2024 postou mensagens no grupo de WhatsApp “ARAÇATUBA NA DIREITA”, com 316 participantes, entre eles formadores de opinião e figuras públicas da cidade.

Na publicação, Amós anexou uma lista de vereadores eleitos, incluindo Fabris, e ao lado do nome do parlamentar inseriu, de forma deliberada, a sigla de uma conhecida facção criminosa, em clara tentativa de associá-lo a atividades ilícitas. Em seguida, publicou outras mensagens como “Araçatuba está de volta no mundo do crime” e “Está vindo muita coisa suja”, intensificando o conteúdo difamatório.