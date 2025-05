Mulher é flagrada com droga sintética K4 escondida em livro 

Uma mulher de 24 anos foi flagrada transportando folhas impregnadas com a droga sintética K4 dentro de um livro, durante abordagem realizada por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura de Valparaíso, durante a madrugada desta terça-feira, 13.

A ação ocorreu durante a Operação Impacto, quando um ônibus de linha foi parado para fiscalização. Os policiais suspeitaram do comportamento de uma passageira boliviana e, durante a revista, encontraram o material entorpecente escondido em um livro de grandes dimensões. Ao todo, havia 24 folhas com a substância.

A mulher, que viajava com uma criança de 4 anos, afirmou ter saído de Corumbá (MS) com destino à capital paulista, onde receberia R$ 1.500 pela entrega da droga. A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Araçatuba. Ela foi ouvida e liberada, já que a confirmação do tipo de droga só pode ser feita por meio de perícia especializada em São Paulo.