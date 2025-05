Etecs abrem inscrições para o Vestibulinho do 2° semestre 2025

As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais ), vinculadas ao Centro Paula Souza, abriram nessa segunda-feira, 12, as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2025. A seleção oferece ensino gratuito e de qualidade em diversas modalidades, como presencial, semipresencial e online.

Na região, há vagas disponíveis nas unidades de Araçatuba, Birigui, Penápolis, Andradina e Ilha Solteira. Os interessados podem se inscrever para cursos técnicos, ensino médio, ensino médio integrado ao técnico, especializações técnicas e também para vagas remanescentes.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do Vestibulinho até o dia 10 de junho. Para validar a participação, é necessário preencher o formulário, responder ao questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 30 até 11 de junho. O pagamento pode ser efetuado via internet banking, aplicativo bancário, cartão de crédito ou em agências bancárias.