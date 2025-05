Nadadores de Araçatuba avançam no estadual dos Jogos da Juventude

A equipe de natação Life Braves, que representa Araçatuba, teve um excelente desempenho na fase regional dos Jogos da Juventude 2025, realizada no último domingo, 11, nas dependências do Sesi Araçatuba. Com resultados expressivos, seis atletas da equipe garantiram vaga na etapa estadual, quando competirão com os melhores nadadores do Estado de São Paulo.

Sob o comando dos técnicos Gabriel Rocha e Felipe Farina, os atletas seguem em ritmo intenso de treinos, com foco total na próxima fase da competição.

Nadadores classificados para o estadual:

• Arielly Santos Nakamune – 100 metros borboleta

• Carlos Henrique – 100 metros costas, 100 metros peito, 50 metros peito

• Gabriela Akemi – 100 metros peito, 100 metros livre, 50 metros livre

• Mariana Garcia – 50 metros borboleta, 50 metros livre

• Samuel Duarte – 50 metros borboleta

• Wendel Garcia – 100 metros livre, 50 metros livre, 50 metros costas