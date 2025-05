ROCAM prende homem por receptação de motoneta furtada

Uma ação da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), com apoio da Força Tática, resultou na prisão de um homem por receptação na tarde desta segunda-feira (12), no bairro Alvorada, em Araçatuba.

Durante patrulhamento de rotina pela Rua Uruguaiana, por volta das 15h30, os policiais visualizaram um indivíduo conduzindo uma motoneta Honda Biz de cor preta que, ao notar a presença da viatura, fez uma manobra brusca e acelerou, chamando a atenção da equipe.

Diante da atitude suspeita, foi feita a abordagem. Com o condutor, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao consultar a placa da motoneta, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado na cidade de Birigui, no dia 26 de dezembro de 2024.