Prefeitura de Araçatuba realiza manutenção em diversos bairros

A Prefeitura de Araçatuba realizou nessa segunda-feira, 12, uma série de serviços de manutenção urbana em diferentes pontos da cidade, reforçando o compromisso com a conservação dos espaços públicos e a melhoria das condições de vida dos moradores.

Entre os serviços executados, estiveram a raspagem de guias e sarjetas na avenida João Arruda Brasil, no trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Dona Ida, além da roçagem com trator nos canteiros centrais da avenida Etelvino Pereira dos Santos.

No bairro Centenário, as equipes atuaram nas áreas verdes da rua José Mazarioli, também com serviços de roçagem. Já no Bairro Manoel Pires, os trabalhos se concentraram na rua Presidente João Goulart, com a retirada de inertes em áreas públicas e de convivência.