Mais de 3,6 mil pessoas são vacinadas no Dia D contra a gripe

A mobilização do Dia D de vacinação, realizada no último sábado, 10, em Araçatuba, resultou na aplicação de 3.658 doses de vacinas em toda a cidade. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, envolveu as 17 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) urbanas, que funcionaram em horário ampliado, das 8h às 17h.

Segundo balanço divulgado no início da noite pela pasta, foram aplicadas 3.314 doses da vacina contra a gripe (influenza) e outras 344 doses de imunizantes diversos, como covid-19, HPV, febre amarela, poliomielite, dengue e DT (difteria e tétano).

Além da vacinação, também foram realizadas 879 avaliações odontológicas em adultos acima de 40 anos e idosos, como parte das ações de prevenção ao câncer bucal.

Cobertura ainda baixa entre prioritários