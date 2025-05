Câmara vota reajuste salarial e propostas para transporte público

Os vereadores de Araçatuba se reúnem nesta segunda-feira, 12, a partir das 19h, para a 15ª sessão ordinária de 2025. Com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo, os parlamentares irão deliberar sobre seis itens que compõem a Ordem do Dia.

Entre os destaques, está a análise, em regime de urgência, de um projeto de resolução que autoriza a celebração de parcerias governamentais para melhorar o sistema de transporte público e demais meios de locomoção urbana, como mototáxi, táxi, aplicativos de transporte, transporte escolar e de pacientes. A proposta é de autoria dos vereadores Damião Brito (Rede), Sol do Autismo (PL) e Luís Boatto (Solidariedade).

Outro projeto, apresentado por Fernando Fabris (PL), garante exames oftalmológicos e fornecimento gratuito de óculos para estudantes da rede pública municipal.