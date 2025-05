Polícia intercepta veículo e apreende mais de 90 kg de drogas

Durante uma abordagem de rotina na manhã deste sábado, (11), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes em um carro que trafegava pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no trecho de Penápolis.

O veículo, um Fiat Uno, foi parado no quilômetro 314 durante a Operação Impacto. Durante a inspeção, os policiais encontraram um fundo falso no banco, além de drogas escondidas no compartimento do motor e sob o capô. No total, foram retirados do veículo 121 tabletes de maconha, com peso aproximado de 90,8 quilos, e quatro pacotes de skunk, somando cerca de 3,9 quilos.

O motorista, que já possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Penápolis, onde o flagrante foi registrado. Ele permanece detido e à disposição da Justiça.