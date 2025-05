Artigo do Padre Charles Borg: Vocação

O cotidiano e as urgências da vida saberão articular as orientações do novo pontífice. Coincidentemente, no segundo domingo do mês de maio, em muitas partes do mundo se festeja o Dia das Mães. Há uma interessante convergência entre o exercício pastoral e a tarefa educadora das mães.

Habemos Papam! O cardeal Robert Francis Prevost, agostiniano, de dupla nacionalidade – americana e peruana – foi eleito para suceder o Papa Francisco, no ministério de pastor da Igreja Católica. Como é de se esperar, começam conjecturas e palpites acerca do pontificado de Leão XIV. No mínimo, presunçoso é e imprudente fazer qualquer prognóstico acerca do ministério do futuro pontífice.

Na cultura moderna, felicidade se resume a aparências. Como, todavia, os parâmetros mudam a toda hora, fica previsível a constante frustração. Resignar-se por achar que não há como enfrentar essa compulsão consumista representa entregar ovelhas a lobos, pessoas queridas a inescrupulosos aproveitadores.

O ponto de partida para oferecer condições sólidas para uma existência realizada, encontra-se no íntimo das convicções que regulam a vida do educador. Urge realizar objetiva analise sobre quais são, na realidade, os princípios e metas, os valores em suma, que regulam a vida e as escolhas do pastor e da mãe. Mesmo quando o discurso reproduz valores considerados tradicionais, é o testemunho que, no fim, marca e convence.

No mundo de hoje valorizam-se exemplos. Exigem-se coerências! Não há como passar desapercebida a serena conduta de um cidadão em harmonia com sua identidade. Convence-se mais com escolhas que com discursos! Vale sempre lembrar que tudo na vida tem seu tempo. O tempo das ilusões também integra o itinerário do aprendizado. Dói ver a quem se ama quebrar a cara, mas é um estágio imprescindível no processo do amadurecimento.