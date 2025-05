Não às Supermães: leia o artigo de Ayne Salviano

Algumas mulheres são mais do que mães, são supermães, categoria acima de qualquer super-herói que você conheça. Elas cuidam dos filhos com todo amor e carinho. São capazes de gerir a vida da família sem qualquer manual de instrução, no puro instinto; sem contar com nenhuma rede de apoio e, pior, sem ter com quem desabafar, sem um ombro para chorar e sem um colo para descansar. Descanso, aliás, não é palavra no dicionário das mães.



Muitas dessas mulheres não têm o pai dos filhos ao lado. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que 11 milhões de brasileiras criam seus filhos e filhas sozinhas. Entre elas, 72,4% não têm rede de apoio próxima. Essas mães-solo representam 15% dos lares brasileiros. Não parece, mas é muito.



Entretanto, ainda que viva com o pai dos seus filhos, muitas dessas mães não podem, por muitos motivos, contar com eles no cuidado, na educação e nem no sustento das crianças e adolescentes. Na cultura machista, esse pai tem o direito de descansar porque o trabalho da casa e com os filhos é papel feminino.