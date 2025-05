Jovem é preso por tráfico ao sair de terreno baldio em Araçatuba

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Regina, no bairro Rosele, em Araçatuba, durante patrulhamento da equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) nesta sexta-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi visto saindo de um terreno baldio com um volume suspeito na cintura. Ao ser abordado, foram encontradas com ele oito porções de crack, dois pinos de cocaína e R$ 75 em dinheiro. Questionado, o jovem confessou que estava comercializando entorpecentes no local.

Durante a averiguação da área, os policiais localizaram, sob um bloco próximo ao ponto da abordagem, mais 30 pinos de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 32 pinos da droga (totalizando 32 gramas), oito porções de crack (8 gramas), além de um celular e o dinheiro.