Adolescentes são flagrados com drogas perto de escola

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (9) pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas nas imediações de uma escola no bairro Aclimação. A abordagem ocorreu na Praça Irapuru, a cerca de 30 metros da unidade escolar, durante patrulhamento preventivo.

Segundo a GCM, quatro adolescentes foram abordados após os agentes identificarem movimentação suspeita no local. Dois deles, ambos com 14 anos, foram liberados após revista. Já os outros dois portavam porções de maconha e diversos itens utilizados no consumo da droga.

Com o jovem de 16 anos, os guardas encontraram R$ 74 em dinheiro, um estojo com dichavador, papel para cigarro, tesoura, piteira, dois isqueiros, um cigarro eletrônico e quatro porções de maconha. O adolescente de 15 anos carregava mais quatro porções da mesma substância. Ao todo, foram apreendidos 31,57 gramas de maconha.