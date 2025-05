Grávida é agredida na rua e agressor é preso em flagrante

Uma guarda civil municipal e seu marido, policial civil, flagraram na manhã desta sexta-feira (9) uma cena de violência doméstica em plena via pública, no bairro Parque Industrial, em Araçatuba. O casal seguia para o trabalho quando presenciou um homem agredindo uma mulher grávida no cruzamento da Rua Clibas de Almeida Prado com a Avenida Ibirapuera.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o agressor, que conduzia uma picape, desferia tapas na cabeça da passageira. Diante da situação, o policial civil interveio e deu voz de prisão ao suspeito, enquanto a GCM prestava socorro à vítima, que chegou a passar mal devido ao trauma.

A gestante foi levada ao Pronto-Socorro Municipal e, posteriormente, à Santa Casa da cidade, onde permanece sob observação médica. Apesar do susto, ela não apresentava lesões aparentes.