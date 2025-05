UBSs oferecem prevenção ao câncer bucal neste sábado

Em uma iniciativa voltada à saúde e prevenção, a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promoverá neste sábado, 10, atendimento odontológico gratuito nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) urbanas, das 8h às 17h, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal. A ação ocorre em paralelo ao Dia D de vacinação contra a gripe e outras doenças imunopreveníveis.

O público-alvo da campanha são adultos a partir dos 40 anos e idosos, considerados grupos de risco para o câncer bucal. Durante o atendimento, cirurgiões dentistas realizarão exames clínicos na cavidade bucal para identificar possíveis lesões suspeitas. Casos que demandarem acompanhamento serão encaminhados para tratamento especializado.

Além dos atendimentos clínicos, as UBSs também oferecerão palestras educativas ao longo do dia, abordando temas como os cuidados com a saúde bucal, fatores de risco relacionados ao tabagismo, álcool e infecção por HPV, a importância de hábitos saudáveis e o papel do autoexame na detecção precoce da doença.