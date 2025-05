Jogos da Melhor Idade começam na próxima semana em Araçatuba

Entre os dias 12 e 18 de maio, Araçatuba será a anfitriã da edição 2025 dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), reunindo atletas de 63 cidades da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A solenidade de abertura está marcada para 13 de maio, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha, no bairro Vila Bandeirantes.

O município-sede contará com 114 representantes disputando todas as 15 modalidades incluídas no torneio: atletismo, basquete 3x3, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez.

As competições serão distribuídas por diversos pontos da cidade, como o Estádio Municipal Adhemar de Barros (atletismo), Complexo Esportivo do Sesi (natação e basquete 3x3), Ginásio “Vavá”, TPA-Sport Center (tênis), Clube dos Bancários (tênis de mesa), Associação Nipo-Brasileira (dança de salão), Shopping Praça Nova (damas e xadrez), entre outros.