Ação do Baep leva à prisão de mulher com cinco tijolos de cocaína

Uma mulher de 25 anos foi presa na noite da última quarta-feira (7) após ser flagrada com cinco tijolos de cocaína em um carro de aplicativo, na rua Marechal Deodoro, no bairro São João, em Araçatuba. A prisão foi realizada por uma equipe do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), após denúncia anônima.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que uma mulher estaria transportando drogas em um veículo vermelho pela região. Ao abordar um carro com as mesmas características, a equipe encontrou a jovem como passageira. Ela não portava nada ilegal consigo, mas admitiu que havia entorpecentes na bolsa que levava no veículo.

Dentro da bolsa, foram encontrados os cinco tijolos de cocaína. A suspeita contou que foi contratada para trazer a droga de São Paulo para Araçatuba e que receberia R$ 1.500 pelo serviço. Ela não revelou quem a contratou.