Clero de Araçatuba e região exalta escolha de Leão XIV; VÍDEO

A eleição do novo Papa, Sua Santidade Leão XIV, foi recebida com entusiasmo e fé pelas lideranças católicas da Diocese de Araçatuba. O anúncio oficial do sucessor de Pedro foi feito na tarde desta quinta-feira (08), após o conclave formado por cardeais de todo o mundo. Leão XIV é o primeiro Papa pertencente à Ordem de Santo Agostinho e o segundo Pontífice americano, após Francisco.

O novo líder da Igreja Católica é o cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, nascido nos Estados Unidos, com ampla trajetória missionária no Peru e experiência como Prefeito do Dicastério para os Bispos no Vaticano. Sua eleição representa um novo capítulo para a Igreja, especialmente pelas suas raízes pastorais na América Latina.

Repercussão local

O bispo diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Krzywy, destacou a importância da escolha e a sintonia da Igreja local com o novo pontificado: