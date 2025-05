Homem é preso em Araçatuba após ser flagrado com carro furtado 

Um homem de 28 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira, 8, em Araçatuba, após ser flagrado pela Força Tática da Polícia Militar com um veículo furtado. A abordagem ocorreu por volta da 0h15 na avenida Joaquim Pompeu de Toledo, no bairro Parque Baguaçu.

O carro, um VW Santana vermelho, havia sido furtado em Birigui no dia anterior. Durante patrulhamento em diligência, os policiais localizaram o veículo entrando rapidamente em um posto de combustíveis. Após checagem da placa, foi confirmado que se tratava do automóvel furtado.

No momento da abordagem, seis pessoas estavam dentro do carro. Nada de ilegal foi encontrado com os ocupantes, mas no contato do veículo havia uma chave tipo “micha”, geralmente usada em furtos de automóveis. Os envolvidos deram versões contraditórias e ninguém assumiu a propriedade do veículo.