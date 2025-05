Museus de Araçatuba oferecem programação em Semana Nacional

Araçatuba participa da 22ª edição da Semana Nacional de Museus, com uma série de atividades gratuitas nos dias 12, 13 e 14 de maio. A programação será realizada no Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues e no Museu Araçatubense de Artes Plásticas (Maap), com ações voltadas à educação, história e preservação cultural.

Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a semana celebra o Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio. Na cidade, o evento contará também com parcerias do Governo do Estado de São Paulo por meio do programa CULTSP Pro, ampliando o alcance e a diversidade das ações.

Durante os três dias, o Museu Ferroviário terá horário estendido até as 20h30 e sediará a palestra “Abordagens Didáticas do Museu Ferroviário”, ministrada por José Fernando Bacelar, às 19h30. Nos dias 16 e 17 de maio, a programação segue com palestras sobre “Conservação de Acervos Históricos”, com Wilton Guerra, às 9h, e “Educação em Museus”, com Júlia Rosa, às 14h – ambas promovidas pelo CULTSP.