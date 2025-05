Homem é preso com moto que constava como apropriada indevidamente

Na tarde dessa quarta-feira, 7, uma equipe da Rocam do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior prendeu um homem de 29 anos no bairro São José, em Araçatuba, após localizar uma motocicleta com registro de apropriação indébita.

Durante patrulhamento pela avenida Água Funda, os policiais notaram um homem conduzindo uma Honda Biz prata com um volume suspeito na cintura. A situação levantou a suspeita de que ele poderia estar armado ou portando algum item ilegal, motivando a abordagem imediata.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificarem os dados do condutor e do veículo, os policiais constataram que o homem era egresso do sistema prisional e que a motocicleta constava como apropriada indevidamente. A denúncia havia sido registrada pela ex-companheira do abordado na Delegacia da Mulher, no último dia 5.