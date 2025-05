Começam obras da nova UTI Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba

Estão em andamento as obras de ampliação da UTI Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba, que passará a contar com 10 novos leitos destinados ao atendimento intensivo de crianças de 0 a 14 anos. A nova ala será instalada ao lado da UTI Neonatal 2, no terceiro andar da torre principal do hospital.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Araçatuba, a Santa Casa e o UniSalesiano, com apoio do Governo do Estado de São Paulo e do Departamento Regional de Saúde (DRS-2). O objetivo é ampliar a oferta de leitos pediátricos diante da crescente demanda da cidade e região.

Atualmente, a unidade conta com 20 leitos, dos quais 17 são voltados para recém-nascidos (UTI Neonatal) e apenas três para o público pediátrico. Com a reforma, serão 10 leitos pediátricos e 20 neonatais, otimizando o atendimento a crianças em estado grave.

Investimento