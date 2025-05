Foragido da Justiça é preso pela GCM durante patrulhamento

Um homem procurado pela Justiça foi localizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba, na manhã desta quarta-feira (7), durante um patrulhamento preventivo realizado nas imediações da Escola Municipal Ramona Martins Coelho, no Bairro Atlântico.

De acordo com informações da corporação, a equipe realizava uma ronda escolar de rotina, por volta das 11h30, na Rua Fundador Paulino Gato, quando um indivíduo demonstrou comportamento suspeito e correu ao notar a aproximação da viatura. Ele foi abordado na Rua José Felipe Cordeiro, nas proximidades do número 143, juntamente com outros quatro homens.

Dois procurados

Durante a checagem de antecedentes via sistema Sinesp, os agentes constataram que dois dos abordados estavam com mandados de prisão em aberto. A dupla foi detida e conduzida ao Plantão Policial de Araçatuba. Segundo a GCM, houve necessidade de uso de algemas em razão do risco de fuga apresentado por um dos detidos.