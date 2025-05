Comércio terá horário especial para o Dia das Mães; confira

O comércio de Araçatuba e região está otimista com as vendas para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região (Sincomércio), a expectativa é de crescimento entre 5% e 10% nas vendas, a depender do segmento.

Considerada a data comemorativa mais importante do primeiro semestre e a segunda mais relevante do ano para o varejo — atrás apenas do Natal —, o Dia das Mães costuma impulsionar diversas estratégias promocionais, como ofertas especiais, facilidades de pagamento e horário estendido de funcionamento.

Segundo o Sincomércio, as lojas poderão abrir em horário especial na sexta-feira (9/5), das 9h às 22h, e no sábado (10/5), das 9h às 18h, conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025. A medida busca oferecer mais tempo e comodidade aos consumidores que desejam garantir o presente com tranquilidade.

Araçatuba e Birigui