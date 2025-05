Prefeitura de Birigui fiscaliza transporte coletivo

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Birigui realizou, nesta terça-feira (06/05), uma nova fiscalização nos ônibus do transporte coletivo urbano para verificar se as irregularidades apontadas na última vistoria, feita há 30 dias, foram corrigidas pela empresa responsável. A ação atende ao compromisso assumido pela administração municipal de melhorar as condições dos veículos que atendem diariamente a população biriguiense.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Vagner Freire, houve avanço nas condições da frota em relação à primeira fiscalização. “Notamos melhorias significativas. Inclusive, um ônibus modelo 2024 já está em circulação em uma das linhas, oferecendo mais conforto e segurança aos passageiros”, afirmou.

A vistoria inicial havia identificado uma série de problemas estruturais e operacionais nos veículos, motivando a Secretaria a dar um prazo de 30 dias para que a empresa adotasse medidas corretivas.

