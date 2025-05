GCM localiza motocicleta furtada em Birigui

Na noite da última terça-feira 6, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui demonstrou agilidade ao localizar uma motocicleta furtada de um entregador em apenas 30 minutos após o crime. A ação foi conduzida pela equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), composta pelos agentes Jardim e Crespi.

Segundo informações da GCM, os agentes realizavam patrulhamento de rotina na área central da cidade quando foram abordados por um entregador de 43 anos, que relatou o furto recente de sua motocicleta. Após coletar as características do veículo, os guardas iniciaram buscas imediatas.

Ao adentrar o bairro Vila Bandeirantes, a equipe avistou uma motocicleta estacionada com um capacete próximo. Um indivíduo que estava nas imediações fugiu ao perceber a aproximação dos agentes e não foi identificado naquele momento. A área foi imediatamente isolada para a realização da perícia técnica. Após os procedimentos, o proprietário foi acionado e teve seu bem restituído.

Suspeito foi localizado horas depois

Durante a madrugada, o suspeito do furto foi localizado nas proximidades do local onde havia fugido inicialmente. A operação contou novamente com os agentes Jardim e Crespi, além do apoio do inspetor operacional Juliano e do GCM Polizel.

Ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou fugir, mas foi contido após acompanhamento. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Questionado sobre o furto, permaneceu em silêncio. De acordo com a GCM, o suspeito, um homem de 37 anos, ofereceu resistência à abordagem, sendo necessário o uso moderado de força física para contê-lo e algemá-lo.

Ele foi conduzido ao plantão policial de Birigui, onde foi ouvido e liberado em seguida. A ocorrência foi devidamente registrada e o caso segue sob investigação.