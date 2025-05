Suspeito é preso após veículo furtado ser localizado no São José

A Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem no bairro São José, em Araçatuba, na tarde desta quarta-feira, 7, após localizar um veículo furtado escondido na garagem de uma casa. A ação contou com apoio da equipe Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motociclista) e aconteceu durante patrulhamento pela rua Fundador Paulino Gatto.

Os policiais avistaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico e roubos. O mesmo havia sido flagrado dias antes, em 4 de maio, conduzindo um VW Gol bege com registro de furto, mas conseguiu fugir naquela ocasião.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, após questionamentos, os policiais seguiram até o endereço dele. Com a autorização do responsável pelo imóvel, a equipe realizou buscas e encontrou o carro furtado escondido na garagem.