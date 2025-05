Nova etapa: vacinação contra gripe tem baixa adesão em Araçatuba

A campanha de vacinação contra a gripe em Araçatuba ainda registra baixa adesão, com apenas 19,32% de cobertura desde o início da mobilização, em 28 de março. Diante desse cenário preocupante, a Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 10, o “Dia D” de vacinação, com a oferta da dose para toda a população acima de 6 meses de idade.

Os números são ainda mais baixos entre os profissionais da saúde (14,03%), professores (9,51%), gestantes (19,38%), puérperas (9,47%) e crianças (5,40%). No total, 16.917 doses foram aplicadas até o momento, número que acende o alerta para a importância de intensificar a mobilização e sensibilizar a população sobre os riscos da doença.

Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão em funcionamento especial, das 8h às 17h, para aplicar a vacina contra a influenza, além de outras previstas no Calendário Nacional de Vacinação, como BCG, HPV, poliomielite, tríplice viral, dengue e febre amarela. A aplicação respeitará a faixa etária e o esquema vacinal de cada paciente. Para ser atendido, é necessário levar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.