Transporte coletivo será gratuito em Penápolis todos os dias 

A população de Penápolis passará a contar com transporte público gratuito diariamente. A mudança foi oficializada na sessão da última segunda-feira, 5, quando os vereadores aprovaram por unanimidade um projeto de lei enviado pela Prefeitura, que estabelece tarifa zero para todos os usuários do serviço.

Desde a municipalização do transporte coletivo em 2012, durante a gestão do então prefeito João Luís dos Santos (PT), a responsabilidade pela operação é do próprio município.

A proposta de gratuidade apresentada agora pela administração municipal busca resolver um impasse jurídico envolvendo o pagamento de "quebra de caixa" aos motoristas, prática vedada por lei no atual modelo de arrecadação direta das tarifas.