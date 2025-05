Polícia apura morte de idosa após incêndio em apartamento

A Polícia Civil de Pereira Barreto instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da morte de uma mulher de 78 anos, que foi encontrada morta após um incêndio em seu apartamento na manhã dessa terça-feira, 6.

De acordo com informações preliminares, o fogo teve início por volta das 6h, no quarto onde a idosa dormia. Ela morava com o filho, que relatou ter saído para comprar pão e, ao retornar, encontrou o local em chamas. Ele suspeita que a mãe tenha provocado o incêndio acidentalmente ao utilizar fósforos.

No quarto, os policiais encontraram uma caixa de fósforos próxima ao corpo da vítima, reforçando a hipótese inicial. A residência fica na região central da cidade.