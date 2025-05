Dupla é detida com drogas durante abordagem da Força Tática

Na revista, os agentes localizaram com o homem um celular e, dentro da mochila que ele carregava, foram encontradas quatro porções de maconha tipo "flor" (cerca de 201 gramas), além de 20 porções menores da droga prensada, totalizando aproximadamente 44 gramas. Já com o adolescente, que conduzia a moto, havia um celular e R$ 53 em dinheiro.

Os policiais patrulhavam a região do bairro Paraíso quando avistaram uma motocicleta Honda XRE 300 vermelha com dois ocupantes. Ao notar a presença da viatura, o passageiro tentou encobrir a placa do veículo, o que levantou suspeitas e motivou a abordagem.

Durante patrulhamento da Polícia Militar em Araçatuba , nesta terça-feira, 6, um homem foi preso e um menor apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na rua Vital Brasil, no bairro Amizade, após uma abordagem que resultou na apreensão de drogas, celulares e uma motocicleta.

Ao serem questionados, os dois admitiram que haviam saído de outra cidade com o objetivo de comprar drogas para revender. A moto utilizada na ação seria da mãe do menor, segundo os relatos.

Diante do flagrante, foi decretada a prisão do homem e a apreensão do adolescente. Ambos foram algemados por medida de segurança e levados à Central de Flagrantes, com o apoio de outra equipe da Força Tática. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial, que confirmou as medidas legais e encaminhou os envolvidos à disposição da Justiça.