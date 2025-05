Explodem os atendimentos por gripe e bronquiolite em Araçatuba

Entre janeiro e os quatro primeiros dias de maio, a unidade já acolheu mais de 9 mil pacientes com sintomas respiratórios. O crescimento mais acentuado ocorreu entre as crianças, com 667 atendimentos pediátricos apenas em abril. Esse cenário resultou na necessidade de 232 transferências para leitos especializados, incluindo UTIs neonatais em Araçatuba e em outras cidades da região.

O Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba enfrenta um aumento expressivo nos atendimentos por doenças respiratórias desde o início do ano. Apenas em abril, foram registrados 2.907 pacientes com sintomas como tosse, febre e falta de ar — um crescimento de 77% em relação a janeiro. A situação reflete uma tendência nacional e acende o alerta das autoridades de saúde quanto à importância da prevenção e da vacinação contra vírus como influenza, coronavírus e o sincicial respiratório.

Diante do agravamento do quadro, a Prefeitura de Araçatuba adotou medidas emergenciais. Uma parceria com o Centro Universitário UniSalesiano está viabilizando a ampliação de dez leitos na UTI neonatal da Santa Casa. Além disso, o município anunciou o custeio temporário de outros dez leitos pediátricos na instituição, com investimento de R$ 450 mil.

Internamente, o Pronto-Socorro adaptou uma enfermaria para funcionar como ala de isolamento pediátrico, com capacidade para dez crianças e espaço para acompanhantes.

Para o secretário municipal de Saúde, Daniel Martins Ferreira Júnior, a principal arma contra o agravamento da situação continua sendo a prevenção. “Estamos intensificando a campanha de vacinação contra a gripe, que ainda apresenta baixa adesão entre os grupos prioritários. A população precisa se conscientizar da importância da imunização”, afirmou.