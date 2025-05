Servidor municipal é acusado de injúria racial em Araçatuba

Um episódio grave envolvendo suposta injúria racial praticada por um funcionário comissionado da Prefeitura de Araçatuba foi denunciado publicamente pelo vereador Luís Boatto (Solidariedade), durante a sessão da Câmara Municipal realizada na última segunda-feira (5).

Segundo o parlamentar, servidores da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP) relataram que o comissionado teria se referido a um reeducando do Centro de Ressocialização (CR) com a expressão “serviço de preto”, enquanto o homem realizava tarefas com a equipe. O episódio teria ocorrido na semana passada e, até o momento, nenhuma providência efetiva foi tomada pela administração municipal.

Boatto afirmou que o caso lhe foi trazido por funcionários da própria pasta, envergonhados com a atitude do colega. “É inadmissível que uma pessoa, ocupando cargo comissionado e pago com dinheiro público, pratique esse tipo de conduta repulsiva contra um trabalhador em processo de ressocialização”, declarou o vereador.

Providências ainda indefinidas