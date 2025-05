Birigui promove ações educativas no trânsito em maio

Durante o mês de maio, a Prefeitura de Birigui realiza ações de conscientização e prevenção no trânsito dentro da campanha Maio Amarelo. O movimento internacional busca alertar para o alto número de mortes e feridos nas vias.

Um dos destaques é o Pit Stop educativo, no dia 13, das 9h às 12h, na praça Dr. Gama. A atividade contará com orientações sobre segurança viária, apoio da Polícia Militar Rodoviária e da GCM, além de serviços de saúde como testes de glicemia e aferição de pressão, em parceria com a Farmalar. A concessionária Sperta Moto (Honda) também participará com inspeções em motocicletas.

A campanha começou com a instalação de placas educativas nas entradas e avenidas da cidade. Entre as ações voltadas a motociclistas, houve a instalação gratuita de antenas anticerol, adesivos refletivos e distribuição de panfletos informativos na rodovia Gabriel Melhado.