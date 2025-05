Secretaria de Saúde de Birigui anuncia encerramento do “Dengário”

A Secretaria de Saúde de Birigui anunciou o encerramento das atividades do “Dengário”, estrutura emergencial instalada ao lado da UBS 1 (Cidade Jardim) para atendimento de pacientes com sintomas de dengue. O fechamento ocorrerá às 19h desta terça-feira (6).

De acordo com a pasta, a decisão foi tomada em razão da redução e do controle dos casos da doença no município. A unidade provisória havia sido criada como medida de enfrentamento ao aumento expressivo de infecções registrado no início do ano.

Com o encerramento dos atendimentos no local, a orientação é que moradores com sintomas leves procurem a UBS de referência de seu bairro. Birigui conta atualmente com 11 Unidades Básicas de Saúde em funcionamento, todas com estrutura para atendimento médico e de enfermagem.