Complexo Penal de Lavínia registra apreensões de drogas

Já no sábado (3), na Penitenciária III "ASP Paulo Guimarães", os servidores localizaram sete invólucros com aproximadamente 50 gramas da mesma substância, durante a inspeção dos itens entregues por outra visitante.

No domingo (4), na Penitenciária I "Vereador Frederico Geometti", agentes da Polícia Penal identificaram um invólucro escondido em uma vasilha de alimentação levada por uma visitante. O material apreendido era uma substância esverdeada com características de maconha, pesando 5,8 gramas.

Em ambos os casos, a Polícia Militar foi acionada, e as mulheres foram encaminhadas às delegacias da região, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. As unidades prisionais também instauraram procedimentos internos para apurar as tentativas de entrada de entorpecentes.

As ocorrências reforçam o desafio constante enfrentado pelas autoridades no combate à entrada de ilícitos no sistema prisional paulista, especialmente durante os dias de visita. A revista rigorosa por escâner corporal e a inspeção minuciosa de objetos continuam sendo os principais instrumentos de prevenção e controle.

Outros episódios semelhantes também foram registrados no fim de semana em penitenciárias de Junqueirópolis, Pacaembu e Caiuá, evidenciando uma atuação coordenada das forças de segurança para impedir o aliciamento de visitantes e preservar a ordem dentro das unidades prisionais do Estado.