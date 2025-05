PM abre 2,2 mil vagas para retorno de policiais da reserva

A Polícia Militar de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 6, o edital para a contratação de 2,2 mil policiais militares da reserva para atuarem em funções administrativas. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE) e faz parte de uma medida autorizada pelo Governo de São Paulo no fim do ano passado.

O objetivo da iniciativa é permitir que policiais da ativa, atualmente em cargos internos, possam reforçar o patrulhamento ostensivo nas ruas. As vagas são destinadas exclusivamente a praças soldados, cabos, sargentos e subtenentes que se aposentaram e agora podem retornar ao serviço em regime administrativo.

Os interessados deverão preencher uma ficha de inscrição entre os dias 12 de maio e 2 de junho, e entregá-la nas unidades de interesse. O processo dará prioridade àqueles que possuem experiência prévia em atividades administrativas.