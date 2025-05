60% dos contribuintes de Araçatuba ainda não declararam o IR

Com a aproximação do fim do prazo para entrega do Imposto de Renda 2025, que será no final de maio, dados divulgados nesta terça-feira, 6, pela Receita Federal mostram que apenas 40,2% das declarações previstas em Araçatuba foram entregues até a segunda-feira, 6. Das 60.076 esperadas, apenas 24.151 foram registradas, restando 35.925 declarações, ou 59,8% ainda pendentes.

Em Birigui, segunda maior cidade da região, a previsão é de 28.432 declarações este ano. Até o dia 4, somente 11.133 contribuintes haviam enviado seus dados, o que representa apenas 44% do total esperado, restando 56% a serem entregues. No ano passado, foram 26.513 declarações na cidade.

Penápolis, com previsão de 7.242 declarações em 2025, registrou até o dia 4 apenas 1.698 entregues. Isso equivale a 23,4% do total, com 76,6% ainda pendentes. Já Andradina apresenta melhor desempenho: das 16.350 declarações esperadas, 7.863 já foram entregues, o que representa 48,1% do total.

Prejuízos de deixar para a última hora