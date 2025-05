Incêndio em caminhão com botijões de gás mobiliza bombeiros

Um caminhão carregado com botijões de gás pegou fogo na tarde dessa segunda-feira, 5, no trevo de acesso a Bálsamo, aproximadamente 150 km de Araçatuba, na rodovia Euclides da Cunha. Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido.

O incêndio começou por volta das 16h30, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Tanabi, que foi acionado para conter as chamas. O motorista relatou que o fogo teve início na região do motor, e uma das unidades de gás explodiu logo após o incêndio começar.

Com o risco de explosões em série, o tráfego na rodovia precisou ser interrompido temporariamente. Equipes dos bombeiros de Mirassol e São José do Rio Preto também foram deslocadas para reforçar o combate às chamas.