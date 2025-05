Maio Amarelo tem início com ação educativa voltada a motociclista

Motociclistas que passaram pela rodovia SPI 486/300, em Penápolis, nesta segunda-feira, 5, foram abordados em uma mobilização que marcou a abertura das atividades do Maio Amarelo 2025 na cidade. A ação, realizada entre 16h e 17h30, teve como foco alertar sobre os perigos no trânsito, especialmente os que envolvem o uso de linhas com cerol, que representam risco à vida.

Como parte da iniciativa, os condutores receberam antenas corta-pipas instaladas em suas motos, além de material informativo com orientações sobre pilotagem segura. A campanha deste ano traz o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, reforçando a mensagem de prudência e atenção nas ruas e estradas.

A mobilização contou com a participação de diversos parceiros, como o Policiamento Rodoviário, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, ViaRondon, DER/SP e Detran/SP. Juntos, os órgãos promoveram abordagens educativas e incentivaram o uso correto de equipamentos de segurança, como capacete, viseira e jaqueta com refletivos.