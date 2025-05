Olimpíada de Matemática mobiliza 14,4 mil estudantes na região

Teve início nesta segunda-feira (5) a aplicação das provas da segunda fase da Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (Omasp), que mobiliza 792,5 mil alunos da rede estadual em todo o estado. Na região de Araçatuba, 14,4 mil estudantes foram classificados para esta etapa e realizam os testes até quarta-feira (7).

Os alunos avançaram na competição com base no desempenho obtido na Prova Paulista do primeiro bimestre, aplicada em abril. A Omasp é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e tem como objetivo reconhecer o desempenho estudantil, além de estimular o raciocínio lógico e a aprendizagem matemática na rede pública.

Nesta fase, os participantes respondem a uma prova online com 20 questões de múltipla escolha, voltadas à lógica matemática e à resolução de problemas do cotidiano, em formato semelhante ao da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A dificuldade varia de acordo com a série ou o ano escolar.