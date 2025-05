Prefeitura de Birigui divulga gabarito do processo seletivo

O edital também informa que os candidatos interessados em interpor recurso contra o gabarito poderão fazê-lo nos dias 6 e 7 de maio, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, diretamente no Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), localizado na Rua Anhanguera, nº 1.155, Jardim Morumbi, em Birigui.

De acordo com o edital, a questão nº 4 dos cargos de Coordenador de Atenção Básica da Saúde e de Enfermeiro foi anulada por erro de impressão nas alternativas de resposta. Assim, todos os candidatos que prestaram prova para essas funções terão essa questão contabilizada como acerto.

A Prefeitura de Birigui divulgou, nesta segunda-feira (5), o Edital nº 82/2025, referente ao gabarito oficial da prova escrita do Processo Seletivo nº 02/2025, realizada no último sábado, 4 de maio. O documento contempla os gabaritos dos cargos de Auxiliar Administrativo de Saúde, Auxiliar em Saúde Bucal, Borracheiro, Carpinteiro Telhadista, Coletor de Lixo, Coordenador de Atenção Básica de Saúde, Enfermeiro, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas, Técnico de Enfermagem e Tratorista.

O processo seletivo segue conforme cronograma previsto no Edital nº 73/2025. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Prefeitura ou diretamente com o setor responsável. Veja o gabarito